Shows no Parque de Exposições começam nesta quinta (22)

Mari Fernandes é destaque na programação de sexta (23). Crédito: Divulgação

A partir desta quinta (22), o clima junino ganha reforço na cidade com o início do São João da Bahia, com shows no Parque de Exposições, no Terreiro de Jesus e no bairro de Periperi.



Palcos das grandes estrelas do sertanejo, do aré, arrocha e piseiro, o Parque de Exposições terá duas rodadas de apresentações: de hoje a sábado, e de 30 de junho a 2 de julho. Esse ano, a novidade é a apresentação de quadrilhas juninas, que vão animar o público e levar um colorido especial à festa.

O espaço será aberto às 17h, todos os dias, exceto no dia 2, que abre as 12h. Os portões ficam abertos até as 24h ou até a lotação máxima e o acesso será pela Avenida Paralela. O parque contará com um espaço para a doação de alimentos não perecíveis para a campanha Bahia Sem Fome.

A abertura da festa contará com Jeane Lima, Dorgival Dantas, Wesley Safadão, Thiago Aquino, Priscila Senna, Júnior Marques, Dan Valente e Xand Avião. Na sexta, tocam Thiago Brava, Seu Maxixe, Hugo e Gulherme, Simone Mendes, Mari Fernandez, Clayton e Romário, Zé Vaqueiro e Matheus Fernandes. Encerrando a primeira semana de festa, se apresentam Kart Love, Vitor Fernandes, Lauana Prado, Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Diego e Vitor Hugo, Tayrone e Jonas Esticado.

No Centro Histórico, a festa será de hoje a domingo, contemplando os largos do Cruzeiro de São Francisco, do Pelourinho, Tereza Batista, Quincas Berro d’Água e Pedro Arcanjo, além do Terreiro de Jesus e Praça das Artes.

No Terreiro estão concentrados os grandes shows, começando com Alceu Valença, Lara Amélia e Larissa Marques. Amanhã é a vez de Falamansa, Clayton e Romário e Carneirinho. E no sábado, Thiago Brava e Geraldo Azevedo. Já em Paripe, a festa acontece na Praça João Martins, sexta e sábado.

Festa gratuita

Parque de Exposições

Quinta-feira (22) Jeane Lima, Dorgival Dantas, Wesley Safadão, Thiago Aqui no, Priscila Senna, Júnior Marques, Dan Valente e Xand Avião

Sexta-Feira (23) Thiago Brava, Seu Maxixe, Hugo e Gulherme, Simone Mendes, Mari Fernandez, Clayton e Romário, Zé Vaqueiro e Matheus Fernandes

Sábado (24) Kart Love, Vitor Fernandes, Lauana Prado, Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Diego e Vitor Hugo, Tayrone e Jonas Esticado

Terreiro de Jesus

Quinta-feira (22) Alceu Valença, Lara Amélia e Larissa Marques

Sexta-Feira (23) Falamansa, Clayton e Romário e Carneirinho.

Sábado (24) Thiago Brava e Geraldo Azevedo

Paripe

Sexta (23) Marcinho Sensação, Kart Love e Nenho