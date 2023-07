Simone será homenageada no Grammy Latino

A Academia Latina da Gravação anunciou nesta terça-feira, 18 de julho, que a cantora Simone receberá o Prêmio à Excelência Musical pelo conjunto de sua obra e por sua contribuição à música latina. A artista receberá a homenagem em novembro, em um evento em Sevilha, na Espanha, durante a Semana do Grammy Latino



Durante sua carreira e no auge de sua popularidade, Simone flertou com o mercado latino e lançou seis discos em espanhol. Um de seus álbuns mais famosos e de maior vendagem no País, 25 de Dezembro, o que traz a controversa canção Então É Natal, foi um dos que ganhou versão em espanhol.