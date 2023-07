Só amor: Fábio Jr faz apresentação em Salvador; assinantes do Correio têm 20% de desconto

Fábio Jr está de volta para cantar e emocionar o público com sua atual turnê que já embalou milhares de pessoas por todo o país. Sucesso absoluto por onde passa, o artista apresenta o show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 29 de julho (sábado), às 19h.



No repertório, “Senta Aqui”, “Felicidade”, “Caça e Caçador” garantem todo o toque de romantismo e “Pai”, que proporciona um dos momentos mais emocionantes do show. Fábio Jr. é um artista que engaja grandes plateias a cantar seus incontáveis sucessos, especialmente por ser um dos maiores hitmakers de trilha de novela. A lista é imensa, a exemplo de: “20 e Poucos Anos” (“Água Viva”/1980), “Vida” (“Top Model”/1989), “Fêmea” (“Perigosas Peruas”/1992), “Esqueça/Forget Him” (“A Viagem”/1994), “Só Você” (“Por Amor”/1997), além de “Alma Gêmea”, do folhetim homônimo exibido originalmente em 2006.