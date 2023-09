Sobe o Som: conheça três artistas lançados através do selo Novíssimos Labs; veja vídeo

Sobe o Som com Novíssimos Labs. Crédito: Eduardo Bastos

A segunda edição do Novíssimos Labs vai impulsionar a carreira de 12 jovens artistas e bandas baianas da música contemporânea brasileira. Além de custear a produção de faixas exclusivas, o projeto tem como objetivo dar visibilidade e crescimento artístico através de oficinas, que vão auxiliar a gestão de carreira após o encerramento da edição. E tudo isso termina com chave de ouro: um festival com as 12 apresentações musicais.



Conheça os três primeiros artistas lançados através do selo aqui no Sobe o Som!

Fatel - Como as Ondas | Com raízes no Vale do São Francisco, o juazeirense Fatel tem o sonho de carregar consigo o nome de sua terra natal ao reconhecimento nacional. "Quero que quando pensarem em mim, pensem em Juazeiro, assim como quando pensam em João Gilberto", projeta o artista.

Fatel conta que, desde “bem novinho”, o ritmo da poesia já insinuava música. Foi através da literatura que surgiu o desejo de se tornar músico. E em 2016, tomou coragem para dar à luz o seu trabalho de estreia: o EP ‘Narciso’.

De lá para cá, Fatel não parou mais. Lançou o EP ‘Pã’ em 2018, o álbum ‘Tá Aí o Tal Jardim de Areia. No Deserto…’ em 2019 e o ‘Ao Vivo na Casa Azul’ em 2020, durante a pandemia. Foi nessa mesma época que iniciou um projeto paralelo com outros artistas, ‘A Trupe Poligodélica’, assinando nove composições do álbum 'A Transmutação do Eco em Lenda', que misturava elementos de ritmos nordestinos com rock progressivo e psicodélico.

Agora em 2023, Fatel se prepara para seu mais novo lançamento, o álbum ‘Rasante’. E o single lançado pelo Novíssimos Labs, ‘Como as Ondas’, será a música de abertura do projeto. Os títulos já indicam conexões com o mar, mostrando que o artista quer transformar as paisagens marítimas da Bahia em música.

A faixa ‘Como as Ondas’ flui como o vai e vem das marés, repetindo a narrativa de forma cíclica, enquanto a melodia escala gradualmente. A música foi feita em parceria com Zé Manoel, artista de Petrolina que recentemente foi indicado ao Grammy Latino. Segundo Fatel, "A ideia de chamar Zé foi pela sutileza que ele consegue ter tanto ao cantar e tocar piano quanto na educação e na delicadeza que são particulares dele"

De fato, a combinação bateu certo. ‘Como as Ondas’ é um convite sensível de conexão do nosso ‘eu’ mais profundo com o oceano imenso da vida.

Gibi - Volta | Assumidamente romântico, Gibi coloca a culpa no signo de Peixes e não hesita em falar de amor. O cantor e compositor do bairro da Liberdade, em Salvador, ficou conhecido por fazer parte do grupo Sistema Paggotrap, durante dois anos. Agora, o artista aposta suas fichas no gênero R&B e se lança na carreira solo com o EP 'Volta porque te vejo em todo canto'.

O título do EP se divide entre as quatro faixas lançadas: ‘Volta’, ‘Porque’, ‘Te vejo’, e ‘Em Todo Canto’. Mais do que uma ideia criativa para ressaltar a continuidade entre as músicas, essa também é uma tendência observada em playlists das plataformas de streaming.

A faixa que abre o novo lançamento, ‘Volta’, foi produzida através do Novíssimos Labs. E o artista pretende transformar esse trabalho em um álbum visual. "O público vai ter a sensação de que será uma coisa só. As faixas são magnéticas, se atraem e estarão conectadas. Ou seja, serão várias músicas fundidas como a trilha do clipe", descreve Gibi.

Em quase 10 anos de carreira, Gibi tem diversas colaborações com artistas da Bahia, como O Poeta, RDD, Duquesa, Nêssa, Yan Cloud, Biruta, entre outros. Nessa nova fase, o cantor revela que está afinando novas parcerias, agora com Melly e Raonir Braz. Fiquem ligados para acompanhar os novos passos da trajetória de Gibi.

Iane Gonzaga - Como Você| A sensibilidade em retratar o amor entre duas mulheres pretas, que, apesar da correria do dia a dia, só têm olhos para o momento em que estão juntas, é a aposta da cantora, compositora e musicista Iane Gonzaga no single ‘Como Você’. A música foi lançada em agosto, mês da visibilidade lésbica, para celebrar o amor entre corpos que muitas vezes são preteridos. "Sob essa questão racial, onde o amor nos é negado, onde a mulher preta não tem direito ao afeto, é ela quem sempre dá o afeto, eu penso em ressignificar esses sentimentos entre esses corpos", ressalta Iane.

A abordagem política, tratada de forma extremamente delicada, é fruto do envolvimento ativo da cantora em movimentos político-sociais, como 'coletivas', que visam o bem-estar de mulheres negras e lésbicas. Todo o seu projeto envolve principalmente pessoas negras, desde o time musical, que é composto por músicos e musicistas negros, em sua maioria periféricos, até a equipe de audiovisual, que pertence à Nilo Entretenimento, produtora que, assim como Iane, tem raízes no Engenho Velho da Federação.

Desde criança, Iane demonstrava interesse pela música, acompanhando seu pai em rodas de samba improvisadas e tentando mexer nos instrumentos, apesar das advertências dos adultos preocupados com possíveis danos. Em sua adolescência, ganhou um violão de sua avó para que não precisasse mais pedir emprestado aos amigos. Foi nessa mesma fase que a cantora frequentou o curso de violão popular na UFBA, após as aulas do colégio, onde fez amigos e colaborou em projetos musicais que, eventualmente, não tiveram continuidade. Mas tudo isso foi apenas uma introdução para a carreira da artista, que em 2021, lançou seu primeiro EP, intitulado ‘Territóriamente’.

"Muita coisa foi passando até eu chegar a estar aqui, participando do Novíssimos Labs", relembra a cantora. ‘Como Você’ apresenta a maturidade da artista, que se inspira nos blocos afros ao utilizar acordes de afrobeat e samba-reggae. "Eu enxergo esse trabalho como um vetor de força do aquilombamento na música baiana", aponta a cantora, em referência aos arranjos que bebem da fonte do maestro Letieres Leite.

Plataforma do futuro

Realizado pela Maré Produções, em parceria com o selo criativo IXI, o Novíssimos Labs se define como uma plataforma do futuro. “Quem acredita nos Novíssimos, acredita no futuro. Somos uma ação que fomenta a formação, criação e difusão da novíssima cena contemporânea da música brasileira, atuando nos três principais elos da cadeia”, descreve Fernanda Bezerra, diretora geral da Maré Produções, idealizadora e curadora do projeto.