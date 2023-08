Sol se casa com Ben no último capítulo; veja o vestido de noiva

Sheron Menezzes como Sol em Vai na Fé. Crédito: divulgação

Os românticos acreditam que o amor sempre vence no final. Na novela das 7, não será diferente. O último capítulo de Vai na Fé vai mostrar Sol (Sheron Menezzes) deslumbrante e radiante, como o seu próprio nome, prontíssima para se casar com o amor de sua vida, Ben (Samuel de Assis).



E para aumentar ainda mais a expectativa para o desfecho da trama de Rosane Svartman, o gshow acompanhou as gravações do grande dia do casal "Bensol" e vai dar para você uma provinha do que vem por aí.

Sol aparecerá linda com um vestido branco clássico, porém simples, sem mangas, poucos acessórios, maquiagem impecável e uma tiara no cabelão que se tornou sua marca registrada.

Figurinista de Vai na Fé, Sabrina Moraes explica a escolha e a criação do vestido de noiva de Sol:

“O casamento da Sol e do Ben é um casamento civil com bênçãos de religiões diversas, então, optei por não colocar nenhum bordado, enfeite, um vestido supersimples do ponto de vista de luxo. Simples, porém chique, no sentido de não fazer uma noiva tradicional."