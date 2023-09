Solange Almeida almoça na casa de fã após ônibus quebrar

A cantora de forró Solange Almeida passou por uma situação inusitada quando o ônibus de turnê dela apresentou problemas no município de Bom Conselho, em Pernambuco. Enquanto aguardava o problema ser resolvido, Solange foi reconhecida por Ana Karlla Barros, que é fã da artista. Após conversarem um pouco, Solange foi convidada para conhecer a casa da mulher. Lá, a artista acabou almoçando com a família de Karlla. O cardápio foi pescoço de frango e queijo.

Karlla publicou o vídeo do momento em suas redes sociais na última terça-feira, 5. Também nas redes sociais, Solange comentou sobre o fato."A família da Karlla foi incrível! Chamou a mim e quem quisesse ir. A galera tava dormindo e quem estava acordado não quis, só eu, Camilia e Gedêzinho. Turma super do bem", disse. A postagem de Karlla já contava com mais de 113 mil visualizações até o fechamento desta matéria.