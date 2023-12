Solange Almeida é a convidada especial do primeiro 'Ensaios da Anitta', em Salvador

Solange Almeida será a convidada especial do primeiro "Ensaios da Anitta", que acontece no dia 6 de janeiro, no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, em Salvador. A informação foi apurada com exclusividade pelo Alô Alô Bahia.



Solange Almeida subirá ao palco para somar ao lado da poderosa em uma participação especial. “Vai ter forró! Solange representa nosso Nordeste com maestria né? Diva!”, comemorou a artista.



A relação da cantoras é antiga. A funkeira já participou do DVD da cantora de Alagoinhas - daí nasceu a parceria "Luxo". Já Solange gravou uma versão em forró da música "Envolver".​