Solange Almeida, Nattan e Léo Santana lotam Parque de Exposições

Léo Santana animou público. Crédito: Thiago Del Rey/Sufotur

O São João da Bahia, nesta segunda noite do segundo fim de semana de festa, reuniu atrações de peso, levando o público a lotar o Parque de Exposições. O cantor Lincoln encerrou as apresentações desse sábado (1º).



O cantor fez a alegria do público. Conhecido pelas músicas animadas e suas coreografias, Lincoln presentou um repertório especial, com canções autorais. Antes dele, o responsável por sacudir a galera foi o cantor Nattan. O cearense trouxe sucessos de carreira como Morena, Não Te Quero, Diferente das Diferentes e O Carpinteiro.

Léo Santana tirou o público do chão no Parque de Exposições, com um repertório atualizado e repleto de hits, como Zona de Perigo, Áudio que te Entrega, Século 21, Invocada, Contatinho, Solinho da Rabeta, Já te Esqueci e, claro, Posturado e Calmo, com direito a desafio no palco.

Clássicos

A primeira atração a pisar no palco foi Pirilampo cantando desde os sucessos de Luiz Gonzaga até o forró eletrônico do Aviões, além de músicas autorais. O forrozeiro baiano Del Feliz levou para a apresentação seus principais sucessos autorais como Eu Sou o São João, Pra Gente se Abraçar, a atual Meu Dengo, além de clássicos do mais nordestino dos ritmos.

Solange Almeida usou um figurino feito especialmente para o evento e encantou. A cantora apresentou o melhor do forró. No repertório, canções como Te Valorizei, Se é Pra Gente Ficar e Amei te Ver e Tudo Passa. E Tarcíso do Acordeon fez valer a veia nordestina.

O cantor Léo Estakazero fez sucesso com seu forró. No setlist do show, clássicos de carreira como Encosta N’eu, Lua Minha, Quando a Gente Ama e Sapatilha 37. Na sequência, o cantor Adelmário Coelho foi a sexta atração a subir no palco da festa e contagiou a todos. “É maravilhoso fazer parte dessa festa”, disse.

Na mesma noite, também se apresentaram as quadrilhas juninas Forró do Luar, Fogueira Santa e Forrozada. A festa continua neste domingo, dia 2 de julho, Independência da Bahia. Os portões serão abertos às 12h e os shows começam às 13h.

Durante todo São João, a campanha Bahia sem Fome está arrecadando alimentos não perecíveis e incentivando o público a trazer doações para o Parque. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.