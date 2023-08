Sorvetão diz que ficou 'muito chateada' com Xuxa e defende Marlene

Andréa Sorvetão e Conrado falam sobre Xuxa, Marlene Mattos e diagnóstico de câncer. Crédito: Reprodução Redes Sociais

A apresentadora e empresária Andréa Sorvetão e seu marido, o cantor Conrado, comentaram sobre o afastamento de Xuxa. O casal citou um vídeo de Dia dos Namorados que teria incomodado a apresentadora. No vídeo, de 2021, eles pedem o patrocínio de marcas que destaquem o fato de serem um casal "hétero, cristão e tradicional", e receberam muitas críticas nas redes sociais.



“Quando nós chegamos do trabalho vimos as propagandas na televisão e a gente como 'namorado' hétero e tal não estava mais sendo representado. Por isso que a gente se assustou. Tudo bem. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço e isso é direito, mas tirar a nossa representatividade? Eu acho que isso não é justo", comenta o casal em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT. Rebatendo quem os teria chamado de homofóbicos, afirmam: “a gente fez uma brincadeira para alcançar empresas aí o pessoal levou pra outro lado. Algo que a gente não é".

Falando do afastamento de Xuxa, Andréa comenta: “fiquei muito chateada. Se você é meu amigo pessoal, quando você vê algo ruim você vai vir falar direto comigo, algo que possa me prejudicar”. Sobre ter ficado de fora do documentário da Rainha dos Baixinhos, responde: “acho que as pessoas sentiram muito mais a minha falta, o público. Eu não sabia que ia ter, não sabia nada, não fui convidada. E está tudo bem, sabe por quê? A dona da festa convida quem ela quer para a festa dela". Aberta a uma reconciliação, diz: “se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Eu não guardo mágoa”.

A ex-paquita também cita Marlene Mattos e declara: “ela tinha que ser rígida. Eu digo porque ela tinha muitas coisas pra cuidar”. E completa, falando de ter sido dispensada após não comparecer a um show por ter passado mal: "me dispensou por telefone. Muito louco, né? .... Eu falei: "então está bom". Ela também explica a razão de ter saído do grupo de WhatsApp das paquitas e conta: “deu pra mim e foi depois do dia do meu aniversário porque ninguém me deu parabéns”.

Conrado fala ainda sobre como recebeu o diagnóstico de câncer e conta: “falar que a pessoa está preparada pra isso é mentira. Ninguém está preparado. Andréa ficou sabendo na minha frente porque a equipe médica conversou com ela primeiro. Quando eu soube, na hora eu senti um impacto como se fosse um tiro. E aí qual é a solução?... Os médicos deram duas alternativas. Ou a gente faz a quimioterapia ou a gente opera. Eu queria operar. A cirurgia correu tudo bem. Falei: eu tenho chance? E ele disse: "90%" e aí foi".