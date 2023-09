Sorveteria A Cubana faz campanha em prol das Obras Sociais Irmã Dulce

No Dia Nacional do Sorvete, celebrado no próximo sábado (23), a tradicional campanha 'Cubanito Amigo' chega em sua 13ª edição promovendo a solidariedade em prol das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).



Iniciativa da sorveteria A Cubana, a ação ocorrerá no próprio sábado, em todas as unidades da rede em Salvador: Elevador Lacerda (Praça Tomé de Souza), Pelourinho (Rua Portas do Carmo), Pituba (Rua Pernambuco), Rio Vermelho (Vila Caramuru) e Itaigara (Av ACM, 1298, Shopping Cidade).