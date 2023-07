Sósia de Marília Mendonça se defende após encontro com filho da cantora

A sósia da cantora Marília Mendonça, Juliana Cavalheiro, teve de aparecer nas redes sociais para explicar a situação envolvendo o encontro com a mãe e o filho da rainha da sofrência.



Segundo a moça, a própria dona Ruth Moreira, mãe da cantora, já conhecia ela e se aproximou para conversar. "A dona Ruth chegou com a família. Como ela já me conhecia, ela olhou e sorriu".