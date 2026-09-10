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Star Trek completa 60 anos com filmes chegando às plataformas

Veja cronologia das aventuras dos viajantes da Enterprise

Doris Miranda

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:00

Formação clássica com William Shatner como Kirk e Leonard Nimoy como Spock Crédito: divulgação

Poucas franquias de ficção científica passaram por tantas gerações quanto Star Trek. Nesta semana, a saga, também conhecida no Brasil como Jornada nas Estrelas, completa 60 anos. E nesse tempo, o universo criado por Gene Roddenberry já teve diversas histórias diferentes na TV, com 12 séries lançadas, incluindo live-action e animações, 13 filmes para o cinema e um telefilme sobre as aventuras da tripulação da nave espacial Enterprise.

A franquia estreou em 8 de setembro de 1966 com Star Trek: The Original Series, protagonizada por William Shatner como Capitão Kirk, Leonard Nimoy como Spock e DeForest Kelley como Dr. McCoy. A produção teve três temporadas, entre 1966 e 1969, mas seu impacto levou a uma expansão que passaria por televisão, cinema, animação e streaming.

Ao longo de seis décadas, Star Trek se ampliou para diferentes formatos, épocas e gerações de personagens. Com tantas histórias ambientadas em períodos diferentes, acompanhar a saga pode parecer uma tarefa complicada. Por isso, a ordem cronológica ajuda a organizar essa jornada, que começa no século XXII e parte para um futuro distante.

Patrick Stewart assumiu o comando da Enterprise como capitão Picard Crédito: divulgação

A ordem cronológica começa com a série Star Trek: Enterprise, ambientada entre 2151 e 2161. A trama acompanha Jonathan Archer e a tripulação da Enterprise NX-01, em uma época anterior à formação da dos Planetas Unidos. Depois entram as duas primeiras temporadas de Star Trek: Discovery, ambientadas no século XXIII, entre 2255 e 2258. Na sequência está Star Trek: Strange New Worlds, que acompanha Christopher Pike, Spock e a tripulação da Enterprise antes dos acontecimentos da série clássica.

O próximo passo é Star Trek: The Original Series, exibida entre 1966 e 1969. É aqui que aparecem os personagens que estabeleceram a identidade da franquia, como James T. Kirk, Spock e Dr. Leonard McCoy. Depois surge Star Trek: The Animated Series, uma animação lançada nos anos 1970.

Nos confins do espaço

A história então chega ao cinema com uma sequência de longas-metragens: Star Trek: O Filme, seguido por Star Trek II: A Ira de Khan, Star Trek III: À Procura de Spock, Star Trek IV: A Volta para Casa, Star Trek V: A Última Fronteira e Star Trek VI: A Terra Desconhecida.

No reboot de J.J. Abrams, Zachary Quinto vive Spock e Chris Pine é Kirk Crédito: divulgação

Esse primeiro ciclo cinematográfico acompanha a tripulação original e encerra a fase do capitão Kirk antes da mudança para a próxima geração. A cronologia, então, avança algumas décadas até Star Trek: The Next Generation, ambientada entre 2364 e 2370, com Patrick Stewart assumindo o comando da Enterprise como Jean-Luc Picard.

Nessa mesma linha do tempo aparecem Star Trek: Deep Space Nine e Star Trek: Voyager. As três produções formam o núcleo da chamada era do século XXIV da franquia. No cinema, a história segue com Star Trek: Generations, que conecta as tripulações de Kirk e Picard. Depois aparecem Star Trek: Primeiro Contato, Star Trek: Insurreição e Star Trek: Nêmesis, levando a cronologia até o ano de 2379.