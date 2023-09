Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, morre aos 56 anos

Voz do hit "All Star", o cantor Steve Harwell, ex-vocalista do Smash Mouth, morreu aos 56 anos. A informação foi confirmada por Robert Hayes, empresário do grupo.



O cantor sofria de insuficiência hepática em estágio terminal e recebia cuidados paliativos em casa.



Com a banda, o cantor ficou conhecido por sucessos como "All star" e pela cover de "I'm a believer", dos Monkees, famosa pela trilha do filme "Shrek" (2001). Ele anunciou aposentadoria em 2021 por problemas de saúde mental e física.