Sthe e Kevi Jonny comemoram nove meses de namoro em viagem a Praia do Forte

O cantor Kevi Jonny e a influencer Sthe Matos completaram nove meses de namoro. Para comemorar a data especial, o casal foi até a Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, neste fim de semana.



Sthe fez questão de compartilhar um clique onde o casal aparece ao lado de Apolo, filho da influencer.



“9 meses de namoro e a gente comemorou assim. Hoje praia com o filho e ontem jantarzinho. Revigorados e felizes! Prontos para mais uma semana! Que Deus abençoe a nossa família e a de vocês”, escreveu a influenciadora na legenda.