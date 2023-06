STJ suspende ação de Rose por união estável após pedido de Thiago Salvático

A ação judicial movida por Rose Miriam di Matteo para reconhecer o suposto relacionamento estável que mantinha com Gugu Liberato foi suspensa pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisao, segundo a colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, ocorreu a pedido de Thiago Salvático, que afirma ter sido namorado do apresentador.



Ainda segundo a colunista, a ministra escreveu na decisão que a ação de união estável movida por Salvático foi julgada "extinta sem resolução de mérito antes mesmo da citação do réus".