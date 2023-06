STJ suspende leilão de jatinho de R$ 37 milhões de Wesley Safadão

O Superior Tribunal de Justiça (STF), por meio do ministro Marco Aurélio Bellizze, suspendeu o leilão de um jatinho da empresa WS Shows, do cantor Wesley Safadão, na última segunda-feira, 12. O jatinho está avaliado em R$ 37 milhões.



O advogado Willer Tomaz, que representa o artista no processo, afirma que "a decisão restabelece a Justiça e o devido processo legal, impedindo o leilão precipitado de aeronave adquirida pela WS Shows de forma legítima, honesta e de boa-fé, conforme vem sendo reconhecido em diversas sentenças de mérito envolvendo o avião".