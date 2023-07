Sucession e The Last of Us lideram indicações ao Emmy; veja lista

O Emmy, principal premiação de TV dos EUA, anunciou os indicados da edição de 2023 nesta quarta-feira (12). Sucession, da HBO, aparece na liderança da lista, com 27 indicações, seguido por The Last of Us, também da HBO, com 24. A HBo é a empresa mais indicada, aparecendo 74 vezes na lista.



Os vencedores serão anunciados em cerimônia no dia 18 de setembro, em Los Angeles. O evento, contudo, corre risco de ser adiado por conta da greve dos roteiristas de Hollywood, que interfere em programas ao vivo e premiações.