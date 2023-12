Sucesso na internet, Caike Souza faz seu primeiro show em Salvador

Caike Souza . Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, a internet se tornou a mais importante vitrine para a revelação de talentos da atual cena musical no planeta. E mais, tornou-se um espaço democrático, plural e acessível a todos. Artistas e público. Foi através deste palco virtual que o Brasil conheceu o cantor e compositor pernambucano Caike Souza que faz seu primeiro show na capital baiana, no próximo dia 8, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. A apresentação para o público baiano encerra a turnê que o artista, de 21 anos, realizou por alguns estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com ingressos esgotados. Tamanha façanha é resultado de suas interpretações viscerais para clássicos da música popular brasileira, exibidas em uma de suas redes sociais que reúne cerca de 400 mil seguidores, ou melhor, “espectadores”, espalhados pelo Brasil.

Dono de um estilo próprio e cheio de personalidade, Caike apresentará o show Voz, Violão e Piano, onde canta sucessos de outros artistas e apresenta algumas de suas canções autorais como Você Foi, Que Coisa Mais Bonita e Quero Te Ver Pra Sempre, que juntas atingiram mais de 3 milhões de visualizações em 24 horas. Embora tenha composto mais de quatro dezenas de canções nos últimos seis anos, o artista ainda tem receio de apresentar sua obra autoral. “Fico meio envergonhado, inseguro do que as pessoas vão pensar, mas estou trabalhando isso”, conta. Apesar do repertório grandioso, levando-se em conta que o menino que começou a cantar na igreja aos seis anos só passou a compor aos 15, foi com um clássico, considerado brega lá nos idos dos anos 1980, que viralizou e o levou para a carreira meteórica na internet. Estamos falando do hit Meu Mel, interpretado pelo cearense Markinhos Moura, um daqueles artistas da safra que se tornaram famosos por um único sucesso. “Foi impressionante porque esta é uma canção mais antiga e, embora eu tenha público de várias faixas etárias, não esperava que esta fosse tão acessada”, brinca.

Caike canta com dupla Ana Vitória. Crédito: Divulgação

Respostas do público como esta (de ter uma canção viralizada na internet), foi o que impulsionou o artista, que já cantou com veteranos como Guilherme Arantes, Ana Vitória e Oswaldo Montenegro, dentre outros, a sair da bolha e se jogar na estrada. “Fiz meu primeiro show em Recife e os ingressos esgotaram. Era a primeira vez que eu pisava profissionalmente num palco de teatro, e já tive que abrir uma segunda sessão, também lotada, para uma plateia de mais de 600 pessoas, cada”, orgulha-se. A experiência, ao tempo em que assustou o jovem artista, contagiou também seu empresário que o incentivou a “descobrir” o Brasil. O primeiro passo, conta Caike, foi fazer uma enquete com seus seguidores na internet. “A receptividade foi enorme e então elegemos as cidades onde tivemos mais pedidos de show e começamos a montar o roteiro, a desenhar a turnê”, conta.

Desde que começou a despontar no cenário virtual da música, cujo auge aconteceu durante a pandemia, o artista vem ganhando reconhecimento de vários artistas, incluindo Milton Nascimento que repostou e recomendou seus vídeos; Wesley Safadão que convidou Caike para gravar uma versão especial ao piano de seu novíssimo hit, Amor ou Esquema. Episódio especial ele viveu com Elba Ramalho com quem dividiu o palco em 2019, em Arcoverde, sua cidade natal e, dominado pela emoção, errou a letra duas vezes, mas a cantora o acolheu e o incentivou a continuar. Dentre os colegas admiradores de seu talento está Saulo Fernandes que em 2022 o convidou para uma live onde cantaram juntos, trocaram elogios e se emocionaram. Durante a conversa, disponível no YouTube, Saulo, em diversos momentos, não conseguiu segurar a emoção. “Como você é afinado! Sua voz é linda, você é lindo”, disse o baiano emocionado com a interpretação do pernambucano para Céu de Santo Amaro, canção de Caetano Veloso e Flávio Venturini.

No palco com Guilherme Arantes . Crédito: Divulgação

Para a turnê, ao contrário das duas primeiras apresentações no Recife onde esteve ao lado de nove músicos, o cantor optou por um show intimista, solo, acompanhado dos dois instrumentos que domina, o violão e o piano. Também diferente das últimas apresentações nas demais cidades, o repertório que ele apresentará em Salvador será diferente do que vinha fazendo na turnê. “Salvador é especial, berço de tantos grandes artistas, não tem como não reverencia-los, especialmente na primeira vez que me apresentarei para os baianos. Tem que ter Caetano, Saulo, enfim, difícil é fechar uma lista de canções que caiba num só show”, elogia. Após o fim da turnê, o artista se concentrará nos novos projetos que inclui, para 2024, a gravação de um álbum com suas composições. Os ingressos já estão sendo vendidos no site da Sympla, com valores a partir de R$ 40,00. Os assinantes do Clube Correio têm desconto de 40% na compra do ingresso

Serviço:

Caike Souza – Show Voz, Violão e Piano

QUANDO: 08 de dezembro, às 20h

ONDE: Teatro SESC Casa do Comércio

VALOR: Plateia – R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia) e Mezanino – R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia)