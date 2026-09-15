Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sued Nunes canta com o coração à mostra

Artista apresenta espetáculo Sued Nunes à Meia Luz nesta quinta (17) no Sesc Casa do Comércio

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00

Cantora Sued Nunes
Cantora Sued Nunes Crédito: Rodrigo Ladeira

A cantora e compositora baiana Sued Nunes apresenta nesta quinta (17), no Teatro Sesc Casa do Comércio, o show Sued Nunes À Meia Luz. A apresentação será realizada dentro do novo projeto do Sesc-BA, o Música no Teatro.

O evento marca a primeira apresentação do projeto À Meia Luz em Salvador e o primeiro show solo da artista na cidade após a indicação ao Grammy Latino de 2025. Conhecida por uma voz potente, Sued Nunes escolhe, neste projeto, tirar as armaduras e se sentir à flor da pele.

No espetáculo, a potência da artista se manifesta justamente no silêncio e na escuta. O repertório destaca canções autorais, mas Sued também revisita obras de artistas que ousaram levar ao palco tudo o que era íntimo e por isso explicitamente humano.

“Sinto que esse show surgiu da necessidade de mostrar e fortalecer intimidade. Porque é um show onde me exponho muito em relação a sentimentos e vulnerabilidades. É uma apresentação como se fosse em uma sala de estar, onde converso com o coração das pessoas. É uma conversa entre o meu coração e o de quem está ali, disposto, ouvindo”, diz.

Natural de Sapeaçu, no Recôncavo, a apresentação em Salvador torna o momento ainda mais especial para a artista. “A vida no interior da Bahia é muito detalhista e esse show é exatamente o retorno ou um reencontro pra esse lugar do detalhe, porque é um show que canto com o coração à mostra, que é exatamente o jeito que eu vivo nas ruas da minha cidade, é o jeito que eu vivo no meu lugar, na minha terra, é o jeito que eu passo, é o jeito que eu levo a vida mesmo passando por outros lugares”, conta.

SERVIÇO -  Espetáculo ‘'Sued Nunes à Meia Luz’ | quinta (17), às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio | Ingressos: R$ 60, R$ 30 e R$ 48 (comerciários), à venda no Sympla.

Tags:

Música

Mais recentes

Imagem - Mostra de Cinemas Africanos reúne 22 filmes de 11 países

Mostra de Cinemas Africanos reúne 22 filmes de 11 países
Imagem - Projeto leva cinema gratuito a comunidades rurais da Bahia

Projeto leva cinema gratuito a comunidades rurais da Bahia
Imagem - Bienal do Livro de São Paulo bate recorde com 760 mil visitantes; veja os livros mais vendidos

Bienal do Livro de São Paulo bate recorde com 760 mil visitantes; veja os livros mais vendidos