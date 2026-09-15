MUSICA

Sued Nunes canta com o coração à mostra

Artista apresenta espetáculo Sued Nunes à Meia Luz nesta quinta (17) no Sesc Casa do Comércio

Doris Miranda

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00

Cantora Sued Nunes Crédito: Rodrigo Ladeira

A cantora e compositora baiana Sued Nunes apresenta nesta quinta (17), no Teatro Sesc Casa do Comércio, o show Sued Nunes À Meia Luz. A apresentação será realizada dentro do novo projeto do Sesc-BA, o Música no Teatro.

O evento marca a primeira apresentação do projeto À Meia Luz em Salvador e o primeiro show solo da artista na cidade após a indicação ao Grammy Latino de 2025. Conhecida por uma voz potente, Sued Nunes escolhe, neste projeto, tirar as armaduras e se sentir à flor da pele.

No espetáculo, a potência da artista se manifesta justamente no silêncio e na escuta. O repertório destaca canções autorais, mas Sued também revisita obras de artistas que ousaram levar ao palco tudo o que era íntimo e por isso explicitamente humano.

“Sinto que esse show surgiu da necessidade de mostrar e fortalecer intimidade. Porque é um show onde me exponho muito em relação a sentimentos e vulnerabilidades. É uma apresentação como se fosse em uma sala de estar, onde converso com o coração das pessoas. É uma conversa entre o meu coração e o de quem está ali, disposto, ouvindo”, diz.

Natural de Sapeaçu, no Recôncavo, a apresentação em Salvador torna o momento ainda mais especial para a artista. “A vida no interior da Bahia é muito detalhista e esse show é exatamente o retorno ou um reencontro pra esse lugar do detalhe, porque é um show que canto com o coração à mostra, que é exatamente o jeito que eu vivo nas ruas da minha cidade, é o jeito que eu vivo no meu lugar, na minha terra, é o jeito que eu passo, é o jeito que eu levo a vida mesmo passando por outros lugares”, conta.