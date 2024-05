Susana Vieira relembra imitação e critica Dani Calabresa em livro

Em 2011, Dani Calabresa fez imitação da apresentação de Susana Vieira do 'Domingão com Faustão'

A atriz Susana Vieira relembrou um dos momentos mais “vergonhosos” de sua carreira. Em 2010, a artista de 81 anos de idade foi divulgar seu primeiro disco no palco do “Domingão do Faustão”, na Globo, quando foi convidada pelo apresentador a cantar a música “Per Amore”.