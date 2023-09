Targino Gondim traz projeto das plataformas digitais para o presencial

O cantor Targino Gondim apresenta, nos próximos dias 15 (sexta) e 29 de setembro, o projeto Boteco do Ginô, na Toca do Cobra, na Área Verde do Othon Palace, em Ondina, sempre a partir das 19h.

Neste projeto, cujo nome é inspirado no pai do cantor, um dos maiores representantes do forró brasileiro e vencedor de um Grammy Latino, homenageia grandes sucessos, como A Dama de Vermelho, Vou Rifar Meu Coração, Torturas de Amor e Do Jeito Que a Vida Quer.