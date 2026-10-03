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Tarot revela as surpresas que aguardam os 12 signos neste sábado (3)

Cartas apontam tendências para o amor, a carreira, a saúde e as amizades no fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:51

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado chega com uma energia voltada para movimento, escolhas e novas experiências. As cartas indicam um dia favorável para perceber oportunidades, rever atitudes e dar atenção ao que realmente importa. Enquanto alguns signos estarão mais dispostos a agir, outros podem preferir observar antes de tomar decisões.

Áries: O Sol

Amor: Um momento de alegria pode aproximar você de alguém especial.

Carreira: Uma boa notícia pode renovar sua confiança.

Saúde: Aproveite a disposição para fazer algo que traga bem-estar.

Amizades: Um encontro descontraído pode render boas lembranças.

Touro: A Justiça

Amor: Seja sincero sobre o que espera de uma relação.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

Carreira: Uma decisão pode exigir equilíbrio e responsabilidade.

Saúde: Evite excessos e procure manter uma rotina organizada.

Amizades: Uma conversa franca pode resolver uma diferença.

Gêmeos: O Mago

Amor: Seu poder de comunicação favorece novas aproximações.

Carreira: Uma ideia criativa pode ganhar força.

Saúde: Tente não assumir compromissos além do que consegue cumprir.

Amizades: Um convite inesperado pode deixar o dia mais interessante.

Câncer: A Lua

Amor: Evite alimentar inseguranças sem ter certeza dos fatos.

Carreira: Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

Saúde: Reserve um tempo para desacelerar.

Amizades: Uma situação confusa pode ficar mais clara com diálogo.

Leão: O Imperador

Amor: Segurança e firmeza ajudam a conduzir a vida afetiva.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Carreira: Tome a frente de uma situação que depende de você.

Saúde: Organize melhor seu tempo de descanso.

Amizades: Alguém próximo pode procurar seus conselhos.

Virgem: O Mundo

Amor: Uma fase pode chegar ao fim e abrir espaço para algo novo.

Carreira: Um esforço antigo pode finalmente mostrar resultados.

Saúde: O equilíbrio tende a marcar o dia.

Amizades: Uma pendência pode ser encerrada de maneira positiva.

Libra: Os Enamorados

Amor: Uma escolha pode mexer com os rumos de uma relação.

Carreira: Trabalhar em parceria pode facilitar uma tarefa.

Saúde: Não deixe preocupações ocuparem todo o seu dia.

Amizades: Uma conversa especial pode fortalecer um vínculo.

Escorpião: A Morte

Amor: Uma mudança pode transformar a dinâmica de uma relação.

Carreira: Deixar uma estratégia antiga para trás pode abrir novas possibilidades.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Saúde: Repense hábitos que não fazem bem à sua rotina.

Amizades: Uma amizade pode passar por uma importante transformação.

Sagitário: O Carro

Amor: Tome a iniciativa se quiser tirar uma situação da estagnação.

Carreira: Persistência será importante para superar um desafio.

Saúde: Atividades ao ar livre podem ajudar a renovar as energias.

Amizades: Um convite pode colocar você em movimento.

Capricórnio: O Eremita

Amor: Um pouco de distância pode ajudar a entender melhor seus sentimentos.

Carreira: Aproveite o dia para organizar prioridades.

Saúde: Seu corpo pode pedir uma pausa.

Amizades: Nem todo convite precisa ser aceito; respeite seu próprio ritmo.

Aquário: A Torre

Amor: Uma descoberta pode mudar a maneira como você enxerga alguém.

Carreira: Esteja aberto a mudanças inesperadas.

Saúde: Evite sobrecarregar a mente com muitas tarefas.

Amizades: Uma conversa sincera pode mudar uma relação.

Peixes: A Sacerdotisa

Amor: Sua intuição pode ajudar a interpretar melhor uma situação.

Carreira: Observe antes de revelar seus próximos passos.

Saúde: Um momento tranquilo pode fazer diferença.

Amizades: Não tenha pressa para responder a tudo.

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