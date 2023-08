Tatá Werneck é acusada de espalhar covid em festa e dispara: 'Vai tomar no c*'

A apresentadora Tatá Werneck, de 40 anos, rebateu as críticas sobre ter espalhado covid-19 durante a festa de aniversário que promoveu no último fim de semana, no Rio de Janeiro.



A artista precisou se afastar das gravações da novela Terra e Paixão, da Globo, após contrair o vírus. Ela permanece internada em um hospital do Rio para evitar transmitir a doença para os familiares.