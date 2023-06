Tatau, Ninha e Reinaldo puxam arrastão no Dique

Caia no samba e no forró pra festejar São João



Em Salvador, o arraiá se espalha pelos bairros da cidade, mas se você quiser fazer bate-volta, ainda dá tempo



Você já acompanhou um samba junino? A expressão cultural, genuinamente soteropolitana, faz a diferença em Salvador, com uma mistura do clima carnavalesco com os das festas juninas. Os arrastões, Patrimônio Imaterial de Salvador, reúnem amigos e chegados em diferentes bairros. E e ste ano, a manifestação ganha uma programação especial, domingo (25), no Dique do Tororó.