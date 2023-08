Taylor Swift anuncia regravação de '1989'

Taylor Swift vai lançar nova versão de 1989. Crédito: Divulgação

A cantora Taylor Swift anunciou na madrugada desta quinta-feira (10) a regravação de mais um disco: 1989, um dos maiores sucessos da carreira da artista. Será a quarta regravação desde que Taylor anunciou, em 2019, que vai regravar os seis primeiros álbuns. O novo disco será lançado em 27 de outubro, mesmo dia do lançamento original de 1989, em 2014.



"A última vez que fiquei tão agradavelmente surpresa com algumas coisas que vocês fizeram foi quando anunciei que iria regravar. Isso era algo que eu esperava que fosse apenas uma coisa minha, apenas uma coisa pessoal. Eu era uma adolescente, queria ser dona da minha música", disse Taylor, durante o último show de uma série de seis em Los Angeles. "A maneira de fazer isso foi regravar meus álbuns, e a maneira como vocês abraçaram... Nunca vou parar de agradecer por isso."

O show foi o último esse ano da perna norte-americana da turnê. No final do mês, Taylor se apresenta no México e depois tem uma pausa até os shows na América Latina, em novembro, que incluem seis datas no Brasil.

No post em que anunciou o disco depois, Taylor diz que o álbum trará ainda cinco músicas inéditas. "O álbum de 1989 mudou minha vida de inúmeras maneiras, e me enche de emoção anunciar que minha versão dele será lançada em 27 de outubro. Para ser totalmente honesta, esta é a minha regravação mais favorita que já fiz porque as faixas do 5 do cofre são tão insanas. Eu não posso acreditar que elas foram deixadas para trás. Mas não por muito tempo! Pré-encomende 1989 (Taylor's Version) no meu site".