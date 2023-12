Tays Reis e Biel curtem férias com a filha em destino paradisíaco no Sul da Bahia

A cantora Tays Reis, conhecida pela música "Metralhadora", compartilhou uma foto das férias em família nesta sexta-feira (22). A cantora viajou com o marido, o cantor Biel, e a filha, Pietra, de 1 ano, para Itacaré, cidade que faz parte da chamada “Costa do Cacau”, localizada no litoral Sul da Bahia, a 250 km da capital Salvador.



Os dois artistas estão compartilhando alguns momentos da viagem no Instagram. O casal está hospedado no São José Beach Club & Residence, hotel cercado por matas virgens e trilhas de cachoeiras.