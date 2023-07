TCA anuncia volta de benefício e espera redução nos preços de ingressos da Concha Acústica

Show de Caetano e filhos na Concha, em 2018. Crédito: Pedro Tourinho/Divulgação

O Teatro Castro Alves (TCA) divulgou nesta sexta-feira (21) que vai praticar uma nova tabela de valores de cobranças para realização de eventos na Concha Acústica. As taxas percentuais sobre a receita de bilheteria foram reduzidas, ficando até o final de 2024 com proporcionalidade em função do número de ingressos vendidos, variando por dia de semana.



A mudança atende a pedidos feitos por produtores culturais que ressaltavam a necessidade de estímulo à recuperação dos prejuízos causados por conta da pandemia da covid-19, quando o setor foi um dos mais atingidos. Para estimular que os espetáculos ofereçam valores mais baixos, quem cobrar até R$ 96 por uma entrada inteira, equivalente ao benefício do programa federal Vale-Cultura, vai ter taxa de apenas 5% sobre a arrecadação de vendas.

A notícia foi compartilhada em reunião no TCA, representado por sua diretora artística, Rose Lima, junto à Associação Baiana das Produtoras de Eventos (Abape), que liderou o movimento com as demandas da categoria nos últimos meses, e outros produtores independentes.

O TCA diz que já havia feito esforços para estabelecer uma redução temporária do valor de pauta para uso de sua Sala Principal e da Concha, por conta da suspensão por dois anos de eventos presenciais em sua totalidade.

Antes da pandemia, o valor de pauta era cobrado de suas produções de duas maneiras possíveis. A primeira é através da porcentagem de 10% da receita total do evento e a segunda com um valor mínimo estipulado, prevalecendo o que for maior. Estes valores mínimos não sofrem alterações há muitos anos: R$ 6 mil para a Sala Principal durante todos os 16 anos da atual gestão; e R$ 15 mil para a Concha Acústica desde a sua reabertura após grande reforma, em 2016. Já a citada porcentagem de 10%, historicamente determinada, foi então temporariamente reduzida para 5% neste período de necessário suporte às empresas produtoras parceiras. Em 2023, a porcentagem retornou à sua taxa padrão de 10%, conforme previsto desde a implementação do desconto, normalizando as práticas anteriormente firmadas.

Desde a regularização, a reivindicação de extensão do período de redução vem sendo apresentada pelos produtores, mobilizando uma ação dos gestores públicos envolvidos para atendimento desta demanda, nos termos legais. Realizados os processos necessários, as novas taxas passam a valer para contratos a serem firmados a partir de agora.

“A importância desse auxílio vinha sendo constantemente colocada em pauta por Moacyr Villas Boas, presidente da ABAPE, que vê a aprovação desse pleito como um ponto bastante positivo, por parte da gestão pública, na medida em que representa o entendimento e sensibilização deles com relação à manutenção de políticas para ajudar o setor a se reestruturar; algo que só deve acontecer em médio e longo prazos, tamanho foi o prejuízo deixado pela pandemia”, destaca a Abape.

Novos valores

A partir de agora, eventos cujos valores de ingresso de inteira não ultrapassarem o preço de R$ 96 terão taxa de apenas 5% da arrecadação da bilheteria para quitar sua pauta na Concha Acústica. Isto beneficia não apenas os produtores, mas também o público, que poderá ter uma oferta maior de eventos com ingressos mais baixos. O valor de R$ 96 equivale ao benefício do Vale-Cultura, Programa de Cultura do Trabalhador do Ministério da Cultura (MinC), que objetiva garantir o acesso às diversas atividades culturais desenvolvidas no Brasil.