Teatro Castro Alves oferece cursos gratuitos de música sinfônica

A partir de janeiro, quem quiser ter uma vivência na música de orquestra terá uma nova oportunidade. Pelo terceiro ano seguido, o Teatro Castro Alves (TCA) promove cursos gratuitos de iniciação à música sinfônica. Batizados de “Pílulas de Verão”, os treinamentos estão previstos para acontecer entre os dias 3 e 5 de janeiro. Serão três turmas diferentes, que vão abordar temas como a flauta doce, compositores do período romântico e a linguagem musical da orquestra sinfônica.

A carga horária total é de quatro horas e meia e as aulas vão ser ministradas de forma online. Para participar, a pessoa deve entrar na sala virtual nos horários e dias de cada turma. Há um limite de 100 pessoas por turma. Os links ficarão disponíveis no site do teatro (tca.ba.gov.br).