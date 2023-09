Teatro Gamboa recebe Pedro de Rosa Morais e seminário sobre Shakespeare

O espetáculo Preto Por um Dia. Crédito: Marcos Musse/divulgação

O Teatro Gamboa reúne uma série de atividades e atrações nesta semana. A obra de Shakeaspeare é o foco do seminário MacbethRicardoIII - Um Tratado de Vilania, que segue até sexta-feira (22), sempre de 9h às 12h. Os encontros dramatúrgicos, conduzidos pelos atores Saulus Castro e Antonio Fabio, vão resultar num espetáculo homônimo, em outubro, em comemoração aos 13 anos do Coletivo Duo Teatro. A proposta do ciclo de debates, que é gratuito, é aliar as questões contemporâneas deste espaço-tempo com a dramaturgia de William Shakespeare, Para isso, foram convidados pesquisadores de diversas áreas. Mais informações no @coletivoduoteatro.

Nesta quarta (20), os atores Ivan Santos e Hamilton Jr, do grupo de comédia Preto Básico, se apresentam no Gamboa, com os convidados Weel Fonseca, Naiara Bispo, Mateus Oliveira e Matheos Pinho, no espetáculo Preto Básico por um Dia. O projeto traz uma proposta de comédia inovadora e ousada, com uma combinação de estilos e releituras de formatos cômicos. Os ingressos custam R$ 40 / R$ 20, à venda na bilheteria do Gamboa ou antecipadamente pelo whatsapp, via pix, no número 71 98631-3925.

Na quinta-feira (21), às 19h, o Gamboa sedia a estreia do programa Ctrl Cultural com Márcia Nascimento, que fomenta a cultura, a arte e a educação, ao vivo, com a presença de plateia no teatro (ingressos a R$ 40 / R$ 20, à venda na bilheteria do Gamboa ou antecipadamente pelo whatsapp, via pix, no número 71 98631-3925) e transmissão on-line (R$20 e R$10, à venda no link). A estreia contará com as presenças do maestro, pianista e arranjador Alcides Lisboa; do professor, poeta e cordelista Antônio Barreto; do filósofo e radialista Isaac Lago e da banda musical de percussão feminina Didá.