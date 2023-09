Teatro itinerante chega a Lauro de Freitas para celebrar a cultura do brincar

Grupo Teatro a Bordo. Crédito: Sandro Lopes/divulgação

Promover o ato de brincar e interagir com o outro como parte integrante da cultura. Este é o mote do novo espetáculo do Grupo Teatro a Bordo, que estaciona nos dias 25 e 26 de setembro, no estacionamento do Ginásio de Esportes, em Lauro de Freitas, com atividades culturais gratuitas do Projeto “Caixola Brincante”. A ação é realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentada pelo Ministério da Cultura, com o apoio do Instituto CCR, na área de atuação da CCR Metrô Bahia.

Além da arte, a sustentabilidade também viaja na bagagem deste grupo, que utiliza energia solar como fonte sustentável para o abastecimento elétrico de seus equipamentos de som e luz, além do próprio palco ser um contêiner reciclado e adaptado. “Ao longo desses quinze anos de existência, sempre procuramos trazer para os espetáculos temas que dialogam com o público: a energia solar traz a mensagem de um mundo mais sustentável e este novo projeto vai mostrar um universo brincante presente em todos os cantos do país, que marcam a infância das nossas crianças de hoje e de ontem”, explica Douglas Zanovelli, coordenador geral e produtor do Grupo Teatro a Bordo.

O público será convidado a celebrar a cultura do brincar, participando ativamente dos cortejos pela cidade e atividades interativas, com muito movimento e dança, brincando de boi e de ciranda, adivinhando charadas e embarcando no espetáculo de teatro “Caixola Brincante”, onde o jogo teatral será propulsor da socialização, promovendo a participação de todos os presentes. “Neste projeto, o público não será passivo e sim agente transformador daquele encontro, redescobrindo o outro, o seu próprio corpo e sua relação com o mundo. Queremos vivenciar na praça corações pulsantes e movimentos brincantes!”, complementa Talita Berthi, idealizadora e produtora do projeto.

O gerente de Comunicação, Ouvidora e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Rodrigo Rainer, destaca a parceria da concessionária com ações voltadas para a promoção da educação e cultura no estado. “Ao apoiar este projeto, buscamos contribuir no fomento e divulgação de atividades artísticas e culturais na Bahia, facilitando o acesso de todos. Vamos continuar promovendo ações que reforcem o nosso compromisso na valorização e promoção da cultura”, destaca.

O Projeto Caixola Brincante é realizado pelo Grupo Teatro a Bordo através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto CCR, com apoio da CCR Metrô Bahia e apoio local da Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação.