Teatro Molière celebra o chorinho com show de Júlio Caldas e Eduardo Brandão

Em sua segunda edição, o projeto Agosto dos Colegas, volta ao palco do teatro Molière da Aliança Francesa com a série Segundas do Chorinho, da Hessel Produções, que há 12 anos ocupa as segundas-feiras da Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho. O show acontece nesta sexta (25), às 20h, reunindo os músicos Júlio Caldas e Eduardo Brandão.



Com carreiras distintas e consolidadas, os dois instrumentistas apresentam músicas de compositores consagrados como Garoto (Anibal Augusto Sardinha), Alvaro Brochado, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Pedro Amorim e Paulinho da Viola, a exemplo de Tenebroso, Floraux, Odeon, A Vida é um Buraco, Um Sarau para Rafael e Vamos Acabar com o Baile, entre outros clássicos.