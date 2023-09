Teatro Sesi Rio Vermelho recebe espetáculo que debate identidade e relacionamento LGBTQIA+

O Teatro Sesi Rio Vermelho receberá nos dias 16 e 17 de outubro a terceira temporada do espetáculo "Jacinto Morto". A peça aborda uma jornada intensa em busca de compreender as razões que levaram à prisão de dois homens e o mistério por trás do desaparecimento de pessoas LGBTQIA+ em uma cidade. Os temas são abordados sob a lente do teatro absurdo.



Sob a direção do estreante Leonardo Crusoé, "Jacinto Morto" funde influências do Mito da Caverna de Platão, o romance "Malone Morre" de Samuel Beckett e as reflexões de pensadores contemporâneos. O resultado é uma experiência teatral provocativa que instiga o público a questionar a condição humana e as amarras sociais que os prendem.