Teatro Vila Velha recebe festival gratuito com dez shows

Samba de Lata de Tijuaçu; Ivan Sacerdote; Juliana Ribeiro; Ganhadeiras de Itapuã. Crédito: Patricia Navarro; Luísa Sena; Mariana de Paula; Divulgação

Uma programação especial com nomes da música instrumental nacional e baiana, grupos tradicionais de canto coral e manifestações culturais regionais marcadas pela força ancestral feminina, tudo a partir da provocante relação música-natureza. É assim que a tríade música, arte e natureza dá o tom ao Festival Eletrobras Chesf Arte & Natureza, que acontece em Salvador, no Teatro Vila Velha, de hoje até o dia 10 de setembro. Todas as apresentações são gratuitas.

O festival já começa com uma viagem no tempo, até o Teatro Vila Velha de 1964, especificamente à peça Nós, Por Exemplo, que marcou as carreiras de Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Sérgio Ricardo, entre outros. A partir de então, a clarineta de Ivan Sacerdote se une à safona de Daniel Neto e ao pandeiro/percussão de Raul Pitanga no show Ivan Sacerdote Trio para entregar ao público interpretações originais de composições como É de Manhã e Sol Negro (Caetano Veloso) e Barravento (Sérgio Ricardo) , além de composições de Sacerdote e homenagens à Moraes Moreira e a João Donato, falecido em julho deste ano.

“Essa versão do trio com arcodeon dá um caráter mais brasileiro e regional. A gente pode indagar que a relação com a natureza envolve várias coisas, do instrumento as percepções. A gente se debruçou no repertório com esse desafio”, reflete Sacerdote. O músico destaca ainda a escolha do Vila Velha como palco central da celebração e o crescente público da música instrumental em Salvador.

“A escolha do espetáculo Nós, Por Exemplo homenageia a figura do Teatro Vila Velha como esse aparelho escultura de Salvador, que salvou a cidade quando o TCA pegou fogo na década de 1950, e a grade desse festival tem atrações que realmente representam o que está acontecendo na música instrumental em Salvador, que tem público crescente, inclusive fora do público de orquestra”, diz.

Outros importantes nomes da música brasileira, a exemplo de Doriv Caymmi, Tom Jobim, Chiquinha Gonzaga, Luiz Gonzaga e Villa Lobos, também têm destaque na programação a partir de escolhas baseadas em produções que fazem referência aos biomas brasileiros, à fauna, à flora, às águas e ecossistemas.

O aspectos natureza e sustentabilidade também se materializam no festival com a produção de um inventário de carbono, calculado a partir de ações concretas como transporte de músicos e uso de materiais de manutenção. Após a apuração serão implementadas ações para a compensação ambiental, como o plantio de árvores e compra de créditos de carbono.

Os sambas e o feminino

Um dos pontos altos da programação está reservado para a tarde de domingo (2). O grupo Samba de Lata de Tijuaçu, da cidade de Senhor do Bonfim, sobe ao palco com a cantora e historiadora baiana Juliana Ribeiro em um espetáculo exclusivamente pensado para o festival. Juliana assina ainda a co-diretoria da programação.

“Quando a gente fala do Samba de Lata das mulheres de Tijuaçu a gente está falando de um reinado feminino. Isso é muito pujante e essa manifestação cultural é única. Como pesquisadora nunca encontrei nada semelhante”, observa Juliana, que viajou ao município para construir conjuntamente o espetáculo. O público apreciará canções autorais das mulheres de Tijuaçu, além de versões inéditas de canções já conhecidas da própria Juliana.

O Samba de Lata de Tijuaçu nasceu na década de 1930, a partir da percepção da quilombola Mariinha Rodrigues. Na busca de água e melhores condições de vida, a música surgiu no corpo e nos objetos usados pelas mulheres, transformando-se em tradição que alcança até mesmo as mais novas gerações da comunidade.

“Por ser empírico, elas criaram algo novo. Não existe nenhuma semelhança, por exemplo, com o samba que a gente está acostumado. A clave, o ritmo, não é um samba. A forma como elas tocam, dançam não tem nada a ver com o samba. O que eu vejo no pé elas dançando é o caboclinho, é uma dança circular. Na mão, tem muito mais a ver com o coco. Tudo ao mesmo tempo”, descreve a historiadora.

E continua: “Elas usam vestidos que elas mesmas confeccionam. São compositoras, melodistas, letristas, versadoras, bateristas. É uma coisa muito ímpar”.

Focada na força e presença do feminino e das manifestações regionais, a lista de shows também contempla apresentação das Ganhadeiras de Itapuã. O tradicional conjunto de vozes apresenta, na sexta-feira (8), um recorte especial com obras de Dorival Caymmi e outros compositores, com peças ligadas ao mar.

A natureza como com de partida

A programação de shows tem ainda o Concerto Falado, com o professor Paulo Costa Lima promovendo um passeio por clássicos que vão de Luiz Gonzaga à Chico Buarque; o maestro Ubiratan Marques, com obras próprias de seu trabalho na Orquestra Afrosinfônica e Baiana System; Fabio Caramuru, que fará o próprio piano dialogar com sons de pássaros, répteis e insetos, além de obras próprias; as mulheres do Jam Delas e muito mais.

“Desde a concepção o projeto já tinha esse foco da natureza. Cada artista foi uma conversa, mas o que une isso é esse recorte em comum. A gente sabe que há muitos clássicos da música e da cultura brasileira que tocam nesse tema. O que é diferente é você ter um grupo de apresentações focado nisso”, explica Camilo Cassoli, curador do festival. O festival é uma realização do Ministério da Cultura e do Estúdio Centro a partir da Lei de Incentivo à Cultura com o patrocínio da Eletrobras Chesf.

Em paralelo às apresentações musicais, a programação também oferece 12 oficinas para explorar o desenvolvimento de técnicas de uso e reprodução de elementos naturais. Veja detalhes da programação no site artenaturezafest.com.br.Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente na página do festival no Sympla.com.br ou no dia evento, presencialmente, 30 minutos antes de cada apresentação.

Confira a lista com dias e horários dos shows:

Ivan Sacerdote Trio - Sexta-feira, 1/9/23, às 19h30

Concerto Falado, com Paulo Costa Lima, Saulo Gama (piano) e João Liberato (flauta) - Sábado, 2/9/23, às 16:00

Ubiratan Marques Asè Ensamble - Sábado, 2/9/23, às 18h30

Samba de Lata de Tijuaçu & Juliana Ribeiro - Domingo, 3/9/23, às 16:00

Quinteto da Bahia - Domingo, 3/9/23, às 18h30

As Ganhadeiras de Itapuã - Sexta-feira, 8/9/23, às 19h30

Mário Soares Quarteto - Sábado, 9/9/23, às 16:00

Fábio Caramuru - Sábado, 9/9/23, às 18h30

Jam Delas - Domingo 10/9/23, às 16 horas