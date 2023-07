'Temos que começar do zero', diz atriz sobre sociedade racista

Atriz Ana Carbatti em cena de Ninguém Sabe Meu Nome. Crédito: Divulgação: Daniel Barboza

A peça é uma pancada. A plateia sente o impacto e responde ao prantos. Onde a carioca Ana Carbatti vai é assim. Iara, a personagem de Ana, também chora. E ri, problematiza, questiona, se joga no chão, canta lindamente e provoca os espectadores. Quer saber como proteger o filho preto, de 11 anos, das garras de uma sociedade racista, de um racismo que mata. Literalmente.



‘Ninguém Sabe Meu Nome’ foi gestada na pandemia e ganhou os palcos, com texto da própria atriz, dramaturgia da baiana Mônica Santana e direção de Inez Viana e Isabel Cavalcanti.

Com poucos recursos, como um microfone, um celular, uma cadeira, um monitor e um pequeno armário móvel, Iara se movimenta, fala e gesticula sobre a responsabilidade de educar o filho ao mesmo tempo em que tem medo de tirar a inocência dele por prepará-lo desde cedo para enfrentar um mundo que não o reconhece como igual.

Após a peça, nesse sábado (29), a atriz conversou sobre a criação do texto, racismo, invisibilidade e sobre educação antirracista. Para ela, é melhor ter esperança do que medo. Reconhece, no entanto, que não é fácil; é "osso".

Neste domingo (30), às 18h, ainda tem sessão gratuita no Goethe Institut, no Corredor da Vitória, dentro da programação da Casa Mulher com a Palavra. Após o sucesso no Rio de Janeiro e da passagem por Salvador, Ana vai a São Paulo, onde começa uma temporada na semana que vem até o final de agosto, no Sesc Pinheiros. Imperdível. Confira o papo:

A peça foi gestada na pandemia. Como foi o processo de criação?

A pandemia foi um período que trouxe muita gente pra dentro, fisicamente e internamente mesmo. Todo mundo trancado em casa, com um vírus à solta, que mata. Era 2020 e eu comecei a aproveitar o ócio obrigatório pensando no que eu gostaria de fazer. Li muita coisa, assisti a muitos filmes. Comecei a me aprofundar na obra de James Baldwin [escritor norte-americano]. E aquilo foi mexendo muito comigo. Comecei a pesquisar sobre as falas dele, sobre ele. Essas falas foram me trazendo para outros pensadores brasileiros, como Beatriz Nascimento, o próprio Abdias, que eu já conhecia, a Lélia Gonzales. Aí fui olhando praquele material e pensando: ‘Eu quero falar sobre isso’. Mas como levo pro teatro? Meu projeto da pandemia foi este: organizando esses textos, selecionando... A ideia sempre foi fazer um monólogo. Fui cortando o texto até que, no começo de 2022, eu conheci a Mônica Santana [jornalista, atriz] e a convidei para fazer a dramaturgia, porque eu não sou autora, nunca tinha escrito nada e precisava de alguém que me ajudasse com essa perspectiva dramatúrgica de organizar o texto.

Em Salvador, é a primeira vez, né?

Sim. Conheci a Mônica pela internet. Ela é muito amiga do Aldri [Anunciação], que é muito amigo meu. E ele a indicou pra mim. A gente começou a conversar por Zoom, e ela foi mexendo no texto, organizando, cortando umas coisas, acrescentando outras. A gente ganhou um primeiro edital para a montagem e, de meados de 2022, não paramos mais.

Você fala dessa experiência reflexiva, da pandemia, e o que traz para o palco é seu também? Ou seja, a preocupação de criar um filho menor de idade, de atravessar a angústia das vítimas do racismo...

Sim, isso é meu. Mas meu filho não tem 11 anos. Essa é uma história fictícia entre aspas. É fictícia porque eu não queria que o público associasse isso à pessoa pública que sou. Eu queria que a gente generalizasse mais com uma personagem para que pudesse comunicar que essa é a história de muitas mães. Não é a história da Iara. A Iara é a voz de todas essas mulheres, de todos esses movimentos de mães que lutam pelo extermínio dessa invisibilidade. Essas mulheres que perdem familiares puramente por racismo. Não tem justiça, não tem milagre, não tem nada que as salve dessa angústia. Elas não têm a possibilidade de viver o luto da perda dos seus entes familiares. Mas é relacionado a mim, porque sou, sim, mãe de um filho preto, e é lógico que isso me preocupa.

Você tem histórias parecidas com as da plateia, imagino.

Sim. É uma coisa que eu vivi. Eu tenho um irmão mais velho, que é um homem preto, que cresceu e eu vi ser abordado pela polícia. Milhões de amigos que passaram por situações semelhantes. Quem não conhece esse tipo de história não está vivendo nesse Brasil que a gente vive. Um país racista, com certeza. Tem falas nesse texto [da peça] que são minhas. Eu olho pro meu filho e vejo um garoto divertido, mas eu sei que tem gente que olha pra ele como uma ameaça. Tem gente que olha para um menino negro, pequeno ou grande, de 7 ou 9 anos, e fala: ‘Isso é moleque’. Sem sombra de dúvida, é uma história que eu conheço.

Peça Ninguém Sabe Meu Nome. Crédito: Tharsila Prates/CORREIO

A plateia se vê muito nas situações narradas. Como você lida com essa identificação profunda?

A grande sacada desse espetáculo pra mim, e eu devo isso à direção também, foi construir um espetáculo que é uma pancada. A pessoa que senta e assiste percebe que a gente não veio aqui pra fazer brincadeiras. É um assunto sério, e a gente precisa mostrar que a gente quer conversar sobre ele. Então, não é só para dar porrada nas pessoas, é para dar porrada, sim, mas para dizer ‘Vem comigo, estou aqui para pedir a sua mão’, porque eu não sou capaz de fazer isso sozinha, porque isso não é responsabilidade minha. É responsabilidade sua, você que tem que resolver esse problema. Esse movimento que o espetáculo tem abre espaço para o público. É parte da dramaturgia. Foi o que a gente sempre quis: criar uma relação de intimidade e conexão com a plateia, para que a Iara pudesse ser ouvida. A Iara não está aqui para dizer verdades na cara de ninguém, mas está aqui para dizer ‘É assim que eu vivo. Quero que você reconheça como eu vivo e você pode fazer o que sobre isso?’. A responsabilidade não é só de um grupo de pessoas, é da sociedade inteira. É comum, então, termos pessoas que se identificam com a história, pessoas que não se entendem exatamente como racistas, não entendem em quais desses grupos estão encaixadas. Às vezes, temos debates fervorosos, discussões entre os espectadores e eu fico de mediadora. Fico de boa, organizando isso, e é uma delícia. É um dos momentos mais marcantes do espetáculo, porque eu consigo me conectar com a plateia e saber como eles estão recebendo a peça.

A personagem diz, em determinado momento, que o policial preto precisa ensinar ao policial branco como tratar as pessoas. Mas isso só não basta porque o próprio policial preto viola as regras.

A instituição tem que mudar completamente. Tem que começar do zero. Eu acho que a mudança, na verdade, nem é uma conversa entre eles. A mudança é zerar completamente e começar tudo de novo. Enquanto a gente tiver essa estrutura de segurança no Brasil, e em outras partes do mundo também, principalmente nos países colonizados, que vê os negros como pessoas menores, sem importância, vidas sem importância, não vai dar. O movimento Vidas Negras Importam é para dizer isto: não dá para ficar matando as pessoas assim. Não dá para ficar fazendo essa distinção tão descarada. Você escolhe pretos, nordestinos e pobres para serem espancados; eles apanham, são carregados de algemas, e os outros, os caucasianos [indivíduos de pele clara], não. Tem que começar do zero, eu acho. Mudar o entendimento do que é a polícia. Mas para isso outras mudanças devem ser feitas dentro da sociedade. É um vespeiro, e a gente tem que encontrar forças para botar a mão nesse vespeiro. Se cada um fizer a sua parte antirracista nesse movimento, pode ser que a gente consiga. Eu falo na peça, e essa fala é minha, sem esperança só tem medo, e a gente não quer viver com medo. A gente quer viver com esperança.

Como seria criar uma criança antirracista?