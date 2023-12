Terceira temporada de Bridgerton será dividida em duas partes; veja datas

A Netflix divulgou nesta terça-feira (12) a data de estreia da terceira temporada de Bridgerton, um dos destaques originais da plataforma. Os oito episódios irão ao ar divididos em duas partes. A primeira parte será no dia 16 de maio, e a segunda em 14 de junho do ano que vem, encerrando assim uma longa espera dos fãs da série.

A terceira temporada vai focar em um novo casal - Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Cada temporada tem um casal principal, com um dos oito irmãos Bridgerton. Daphne e Simon, da primeira temporada, não devem retornar - o ator Regé-Jean Page já não fez parte da última e a atriz Phoebe Dynevor já confirmou que não estará de volta. Já os atores Jonathan Bailey e Simone Ashley, que viveram Anthony e Kate, protagonistas da última temporada, continuam no elenco. As duas temporadas estão disponíveis na Netflix.