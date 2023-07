Terra e Paixão: Antônio La Selva terá caso com Berenice

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, novela das nove da TV Globo, alguns novos casais extraconjugais serão formados. Entre eles estão Antônio La Selva (Tony Ramos) e Berenice (Thati Lopes). O fazendeiro acabou de descobrir que o filho preferido, Daniel (Johnny Massaro), era na verdade filho biológico de seu irmão Ademir (Charles Fricks).



O grande defensor da família e dos bons costumes terá um caso com a dona do Naitandei.



Ela, que já estava mirando no todo-poderoso de Nova Primavera, vai enfim conseguir o que deseja. Ao vê-lo tomando um drink no bar, Berenice seduz Antônio, o leva a seu quarto e deixa bem claro que pretende ir para a cama com ele. Precavido, o fazendeiro pergunta: