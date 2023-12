Terra e Paixão: veja fotos exclusivas da morte de Agatha e confira lista de suspeitos

A vilã Agatha (Eliane Giardini) é assassinada em 'Terra e Paixão'. Mas a pergunta que todo mundo em Nova Primavera está se fazendo é: quem matou a vilã? Em seu retorno à cidade, a vilã colecionou desafetos e se revelou uma pessoa completamente inescrupulosa, armando planos diabólicos para conseguir botar as mãos na fortuna dos La Selva. Por isso, suspeitos e motivos para cometer o assassinato não faltam. Até aqui, quatro nomes surgem como possíveis responsáveis pelo crime: Irene (Gloria Pires), Angelina (Inez Viana), Ramiro (Amaury Lorenzo), Antônio (Tony Ramos) e Jussara (Tatiana Tibúrcio).

Os motivos

O crime

A veterana será encontrada caída na beira da escada com três tiros no peito. Na mansão, Angelina e Antônio ouvem os disparos e a funcionária sai correndo para saber o que está acontecendo.

Nesse momento, Marino (Leandro Lima) entra na sala com Caio e Aline (Barbara Reis) com um mandado de busca e apreensão para investigar a denúncia de que ela estaria envenenando o marido. O delegado, então, fica em choque ao encontrar o corpo de Agatha estirado no chão: "Ela está morta", avisa.