Thaila Ayala faz relato emocionante sobre cirurgia da filha de 2 meses

Thaila Ayala e Tereza, de 2 meses. Crédito: Redes sociais

O ator Renato Góes, marido de Thaila Ayala, compartilhou um relato emocionante nas redes sociais nesta quinta-feira (6) sobre uma cirurgia que a filha, Tereza, de 2 meses, passou há alguns dias.



Segundo o artista, a pequena passou pelo procedimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Na publicação, ele agradeceu aos profissionais de saúde que ajudaram no atendimento com a filha.



Renato revelou que Tereza foi diagnosticada, ainda no útero, com CIV (Comunicação Interventricular), um tipo de cardiopatia congênita.

"Tereza e seus heróis. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu. Dr. Gustavo, Dr. Carlos e equipe. Enfermeiras e técnicos de enfermagem. Todo o time Einstein, obrigado!! O carinho, atenção e cuidado de vocês ficará para sempre em nossos corações", disse o ator.

No mesmo dia, Thaila publicou um vídeo para explicar a necessidade da cirurgia. De acordo com a atriz, ela gravou o vídeo no dia 21 de junho, quando descobriu a necessidade de cirurgia.

Durante a gestação, os médicos pediram alguns exames após o percentil do bebê ter caído e não ter subido ao nível esperado.