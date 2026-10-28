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The Dead Billies retorna aos palcos com nova formação

Ícone do rock baiano se apresenta neste sábado (31) no Pelourinho; ingressos à venda no Sympla

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:00

Banda Dead Billies apresenta novo vocalista em show no Largo da Tieta
Banda Dead Billies apresenta novo vocalista em show no Largo da Tieta Crédito: Sora Maia

Depois de 25 anos longe dos palcos, a banda The Dead Billies está prestes a reencontrar o público em Salvador. O quarteto baiano retorna neste sábado (31), com uma apresentação no Largo da Tieta, Pelourinho. O reencontro marca o início de um novo capítulo na trajetória de um dos nomes de referência do rock brasileiro, agora com o potiguar Dastaev nos vocais. A ele se juntam Rex (bateria), Joe Gomes (baixo) e Morotó Slim (guitarra).

Formado em Salvador no início da década de 1990, o The Dead Billies construiu uma trajetória singular na música independente brasileira, combinando referências musicais diversas a um universo visual inspirado no cinema de terror.

Nova formação da banda The Dead Billies

The Dead Billies por Sora Maia
The Dead Billies por Sora Maia
The Dead Billies por Sora Maia
The Dead Billies por Sora Maia
The Dead Billies por Sora Maia
The Dead Billies por Sora Maia
The Dead Billies por Sora Maia
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The Dead Billies por Sora Maia

“O desejo de voltar sempre existiu. Mas, por respeito à nossa história, sabíamos que não poderia acontecer de qualquer maneira”, afirma Rex. A aproximação com Dastaev começou a partir do relançamento em vinil do álbum Don't Mess With The Dead Billies, pela Neves Records, que já havia lançado o trabalho de Dasta & The Smokin' Snakes. “O The Dead Billies também faz parte da minha memória afetiva e da minha formação artística”, afirma.

SERVIÇO - Night of the Living Dead Billies | sábado (31), às 20h, no Largo da Tieta | Ingressos: de R$ 90 a R$ 180, à venda no Sympla.

Tags:

Música

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