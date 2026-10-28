HALLOWEEN

The Dead Billies retorna aos palcos com nova formação

Ícone do rock baiano se apresenta neste sábado (31) no Pelourinho; ingressos à venda no Sympla

Doris Miranda

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06:00

Banda Dead Billies apresenta novo vocalista em show no Largo da Tieta Crédito: Sora Maia

Depois de 25 anos longe dos palcos, a banda The Dead Billies está prestes a reencontrar o público em Salvador. O quarteto baiano retorna neste sábado (31), com uma apresentação no Largo da Tieta, Pelourinho. O reencontro marca o início de um novo capítulo na trajetória de um dos nomes de referência do rock brasileiro, agora com o potiguar Dastaev nos vocais. A ele se juntam Rex (bateria), Joe Gomes (baixo) e Morotó Slim (guitarra).

Formado em Salvador no início da década de 1990, o The Dead Billies construiu uma trajetória singular na música independente brasileira, combinando referências musicais diversas a um universo visual inspirado no cinema de terror.

Nova formação da banda The Dead Billies 1 de 7

“O desejo de voltar sempre existiu. Mas, por respeito à nossa história, sabíamos que não poderia acontecer de qualquer maneira”, afirma Rex. A aproximação com Dastaev começou a partir do relançamento em vinil do álbum Don't Mess With The Dead Billies, pela Neves Records, que já havia lançado o trabalho de Dasta & The Smokin' Snakes. “O The Dead Billies também faz parte da minha memória afetiva e da minha formação artística”, afirma.