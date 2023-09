The Town: último dia tem Bruno Mars, H.E.R., Iza, Jão e mais neste domingo

Foi tudo tão perfeito que a primeira aparição de Bruno Mars no The Town, no domingo, 3, serviu de propaganda para sua segunda passagem pelo mesmo festival. Ele canta neste domingo, mais uma vez, no grandioso palco Skyline, em um inusitado repeteco raramente feito na programação dos festivais. Mars fez e fará de novo um espetáculo monumental. Ele canta muito, transpira talento, dança, toca guitarra, piano e tem um grupo de músicos fenomenal. Os ingressos estão esgotados.

A atração que recebeu o maior cachê do festival, e de todos os Rock in Rio anteriores, vai ser precedida por H.E.R., Kim Petras e Iza. Um dia que será também pop e de engajamentos de gênero, sobretudo quando olhamos para o palco ao lado, o The One. É lá que estarão Jão (em alta e à bordo de um disco novo), Gloria Groove, Pabllo Vittar com Liniker e Jup do Bairro e Marina Sena cantando Gal Costa. (Veja abaixo a programação completa do último dia de festival).