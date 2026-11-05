MODA

Thereza Priore apresenta coleção Fartura Baiana no Salvador Boat Show

Desfile nesta sexta-feira (6), na Bahia Marina, reúne peças da marca baiana e joias Carlos Rodeiro após participação no Espaço Sebrae da SPFW

Gabriela Cruz

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:21

Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico Crédito: Divulgação e Victor Santos

A marca baiana Thereza Priore apresenta a coleção Fartura Baiana no Salvador Boat Show nesta sexta-feira (6), às 16h30, na Bahia Marina. O desfile terá parceria com a marca de joias Carlos Rodeiro e produção da Ellas Produções e Eventos. A apresentação acontece após a grife integrar o Espaço Sebrae da São Paulo Fashion Week 2026.

À frente da Thereza Priore, a empresária Adriana Regis aposta em referências da identidade baiana e na valorização do trabalho artesanal. Laise, tricô e frivolitê estão entre os destaques da coleção, que explora texturas e técnicas manuais na composição das peças.

Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico 1 de 7

Na seleção apresentada em São Paulo, branco, off-white e bege dividiram espaço com os tons vibrantes característicos da marca. Para a passarela na Bahia Marina, a combinação com as joias Carlos Rodeiro aproxima esse repertório da moda de balneário, com a Baía de Todos-os-Santos como cenário.

Os desfiles estão entre as novidades da terceira edição do Salvador Boat Show, realizado de 5 a 8 de novembro. Além da programação de moda, o salão náutico reúne embarcações, lançamentos do setor e experiências de navegação.

Serviço

O quê: Desfile da coleção Fartura Baiana, da Thereza Priore

Quando: Sexta-feira, 6 de novembro, às 16h30