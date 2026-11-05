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Thereza Priore apresenta coleção Fartura Baiana no Salvador Boat Show

Desfile nesta sexta-feira (6), na Bahia Marina, reúne peças da marca baiana e joias Carlos Rodeiro após participação no Espaço Sebrae da SPFW

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:21

Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico
Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico Crédito: Divulgação e Victor Santos

A marca baiana Thereza Priore apresenta a coleção Fartura Baiana no Salvador Boat Show nesta sexta-feira (6), às 16h30, na Bahia Marina. O desfile terá parceria com a marca de joias Carlos Rodeiro e produção da Ellas Produções e Eventos. A apresentação acontece após a grife integrar o Espaço Sebrae da São Paulo Fashion Week 2026.

À frente da Thereza Priore, a empresária Adriana Regis aposta em referências da identidade baiana e na valorização do trabalho artesanal. Laise, tricô e frivolitê estão entre os destaques da coleção, que explora texturas e técnicas manuais na composição das peças.

Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico

Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Victor Santos
Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Victor Santos
Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Victor Santos
Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Divulgação
Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Divulgação
Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Divulgação
Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Divulgação e Victor Santos
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Adriana Regis, da Thereza Priore, desfila coleção em evento náutico por Victor Santos

Na seleção apresentada em São Paulo, branco, off-white e bege dividiram espaço com os tons vibrantes característicos da marca. Para a passarela na Bahia Marina, a combinação com as joias Carlos Rodeiro aproxima esse repertório da moda de balneário, com a Baía de Todos-os-Santos como cenário.

Os desfiles estão entre as novidades da terceira edição do Salvador Boat Show, realizado de 5 a 8 de novembro. Além da programação de moda, o salão náutico reúne embarcações, lançamentos do setor e experiências de navegação.

Serviço

O quê: Desfile da coleção Fartura Baiana, da Thereza Priore

Quando: Sexta-feira, 6 de novembro, às 16h30

Onde: Salvador Boat Show, na Bahia Marina, em Salvador

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