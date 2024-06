SHOW

Thiago Arancam volta a Salvador com seu tradicional espetáculo “Tributo Três Tenores”

Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil com apresentações em mais de 40 países pelo mundo, o cantor Thiago Arancam está de volta a Salvador com sua nova turnê “Tributo Três Tenores”. O espetáculo acontece no dia 25 de setembro, a partir das 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.