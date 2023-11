Thiago Servo sobre veto a exibição de reportagem em meio a batalha judicial: 'Me consumindo'

O cantor Thiago Servo, que fazia dupla com Thaeme, veio a público falar sobre o impedimento judicial de exibição de uma entrevista com ele na Record TV. Ele contou que a reportagem não foi ao ar porque, em parte, fala do processo de reconhecimento de paternidade que move na Justiça.



"Dei detalhes sobre o processo indenizatório referente à filha que até hoje não sei se é minha. Assim como todo pai, tenho o direito de saber!", escreveu em uma publicação no Instagram. A matéria do Domingo Espetacular trataria da carreira de Thiago e, em consequência, do processo.