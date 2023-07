Threads sofre queda de 70% no engajamento, diz jornal

O recém-chegado Threads, lançado pela Meta para concorrer com o Twitter, perdeu fôlego e enfrenta queda de usuários ativos e engajamento apenas duas semanas após ser aberto ao público. Os dados são de estimativas da empresa Sensor Tower, revelados pelo jornal The Wall Street Journal.



De acordo com a reportagem, o engajamento da plataforma caiu 70%, na comparação com o pico registrado em 7 de julho. Atualmente, são cerca de 13 milhões de usuários ativos.