Tierry esclarece estado de saúde após acidente na Bahia: 'Estou bem'

O cantor Tierry se pronunciou nesta segunda-feira (19) sobre o acidente de carro que sofreu antes de um show em Caetanos, na Bahia. Ele perdeu o controle do carro, rodou e capotou na estrada. “Eu estou bem. Já fiz dois shows depois que aconteceu o acidente. Graças a Deus não houve nada”, tranquilizou fãs. “Fui dirigindo o carro do meu amigo que foi para o show comigo, e o carro faltou freio na curva. Eu ainda consegui frear, mas tinha uma ribanceira e o carro passou e capotou. Mas graças a Deus não houve nada", detalhou o cantor.

Incidente em avião

A banda do cantor Tierry passou por outro grande susto na segunda-feira (12). A equipe do artista estava em um avião que saiu de São Luís, no Maranhão, quando parte da fuselagem na parte traseira se soltou.