Tirando 'férias radicais', Caetano Veloso curte dia de sol na praia do Porto da Barra

Crédito: @marcusdanttas

Seguindo à risca sua promessa de tirar "férias radicais" em mais uma de suas tradicionais temporadas em Salvador, Caetano Veloso tirou a tarde desta quarta-feira (27) para curtir a praia do Porto da Barra bem à vontade, como é de lei.



A ida à emblemática faixa de areia da capital baiana, como sempre, acaba sendo um acontecimento e movimenta as redes sociais com registros da baianidade do cantor, que, com simplicidade, desfruta das belezas de sua terra na alta estação.

Segundo relatos dos que foram ao local, o artista baiano tomou água de coco antes de tomar um banho de mar com os amigos. Também conversou com fãs e com banhistas.

"Férias radicais"

No último dia 14, Caetano postou em suas redes sociais um pedido para que amigos, jornalistas, conhecidos e desconhecidos respeitassem suas “férias radicais” em Salvador. Os primeiros shows dele em 2024 estão marcados para março, em Porto Alegre. "Peço aos meus amigos, colegas, conhecidos e desconhecidos que considerem minha decisão de descansar o que me é necessário. Depois dos shows na Concha entrarei em período de férias radicais”, disse em post no Instagram.

Caetano ainda acrescentou que não quer receber convites para nada nesse período. “Peço que não me convidem para atividades públicas, participações, conceder entrevistas ou emitir opiniões, gravar vídeos, escrever releases e outros textos ou qualquer outra atividade, sobretudo àqueles que sabem que mais me tocariam com seus chamados.”

Vem morar na Bahia?

“Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana”, diz Caetano Veloso durante turnê internacional No início de junho, Caetano comentou que a turnê "Meu Coco" pode ser a última que fará ao redor do mundo. A afirmação aconteceu em entrevista ao El Observador, onde disse querer voltar a viver na Bahia. "Acho que esta turnê pode ser a última ao redor do mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar lá toda semana. E quem quiser me ver e ouvir, que venha à minha terra", disse ele, que atualmente mora no Rio, mas costuma veranear em Salvador.

Verões em Salvador