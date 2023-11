Tito Bahiense abre temporada na Caramurê com o projeto “Pôr do sol pra Baía”

Cantor Tito Bahiense. Crédito: Divulgação

A “Caramurê: café, arte e livros” apresenta o “Pôr do Sol para a Baía”, uma série de eventos marcados pelo happy hour com música. A primeira edição acontece nesta sexta-feira (24), às 17h na loja da Doca 1, no Comércio e conta com um show voz e violão do cantor Tito Bahiense.



O espaço recém-inaugurado chama atenção pela beleza do lugar, com vista para o Forte São Marcelo e a Baía de Todos-os-Santos estará promovendo várias intervenções artísticas neste verão.

E para inaugurar esse projeto, a livraria traz o compositor e intérprete com três álbuns na carreira, Tito Bahiense em um show voz e violão com canções que dialogam com os livros da editora, com a cidade, com as luzes do fim de tarde e proporcionando um momento intimista em diálogo com a beleza da Baía de Todos-os-Santos.

“Tocar no projeto ‘Pôr do Sol para a Baía” da Caramurê - café, arte e livros nesse lugar emblemático da cidade, que é o Porto de Salvador, é mergulhar profundo na ‘soteropolitanidade’ através de canções que constroem, sem igual, o brilho que todo mundo quer viver quando vem pra nossa terra”, comenta o artista.

Outras apresentações já estão programadas, sempre com a poesia e leveza que só um pôr do sol com música de frente para o mar pode trazer. Entre as datas, estão os dias 07, 21 e 28 de dezembro às 17h.

SERVIÇO:

“Pôr do Sol para a Baía” com Tito Bahiense

Data e horário: 24/11/2023 às 17h

Local: Caramurê - café, arte e livros na Doca 1 (Av. da França, S/N - Comércio,

entre a lanchinha e o Hub Salvador)

Valor do couvert: R$20,00 (mínimo)