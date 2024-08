GRIPE FORTE

Tom Zé está internado em São Paulo, confirma esposa do cantor

Tom Zé é um dos principais nomes do movimento tropicalista no Brasil

Tom Zé, de 88 anos, está internado desde a última sexta-feira, 23, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O motivo está relacionado a sintomas de uma gripe forte, segundo revelou Neusa Martins, esposa e empresária do artista, ao Estadão.

Tom Zé é um dos principais nomes do movimento tropicalista no Brasil. Com uma carreira que atravessa décadas, ele é considerado uma das figuras mais originais da história da música popular brasileira.