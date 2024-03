MISTÉRIO

Tomate posta mensagem enigmática: 'Sinto que algo novo começa na minha vida'

Seguidores ficaram sem entender o texto

Publicado em 19 de março de 2024 às 15:02

Cantor Tomate Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O cantor Tomate deixou seus fãs e seguidores confusos com uma publicação no início da tarde desta terça-feira (19). Através do Instagram, ele escreveu um texto sobre mudança e a chegada de algo novo.

"Por todo esse tempo, larguei vários sonhos e me afastei do que a minha mente mais queria: sucesso. Mas nunca perdi a esperança de me sentir bem algum dia. Escolhi viver em paz, mesmo com dúvidas sobre a justiça das pessoas. Hoje, sinto que algo novo começa na minha vida, algo que mostra o quão incrível é o universo e o quanto Deus é fundamental em tudo. Aprendi que não mandamos no nosso destino; algo maior já definiu tudo. Chegar até aqui foi uma viagem incrível, e tomar o caminho menos óbvio em busca da paz foi, de fato, a melhor escolha", começou.

"Quero expressar minha sincera gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada. Com verdadeira gratidão, agradeço a cada um, pois todas as nossas experiências, boas ou ruins, têm me lapidado para ser melhor a cada dia. Esta viagem tem sido um grande reencontro comigo mesmo, uma oportunidade para crescer, aprender e me harmonizar com o caminho que a vida traça para mim", refletiu.