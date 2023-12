Trancoso ganha hotel boutique na beira da praia com foco em exclusividade e privacidade

O Sul da Bahia acaba de ganhar uma nova opção de hospedagem. Aberto em regime de soft opening, a Reserva Jacumã Boutique Hotel é uma propriedade que conta com 15 acomodações exclusivas, incluindo bangalôs e vilas em Trancoso. Entre os destaques, além de ser banhada por 1.000 metros de praia, estão a total exclusividade e privacidade do empreendimento, localizado a 26km do centro da vila.



Mesmo em fase de testes, o hotel boutique já aceita reservas para suas quatro categorias distintas, com metragens entre 80m² (Bangalô ao Mar) até os espaçosos 150m² da Villa Jacumã, com alguns dos espaços disponibilizando de piscina privativa. Todos contam com pé direito alto, amenities Bvlgari e vista para o mar.